Tutto sul Frosinone: le ultime sul mercato e sulla formazione verso il Napoli

E' stata fin qui un'estate intensa quella del Frosinone che dopo la vittoria del campionato ha praticamente smantellato la rosa e iniziato a ricostruirla

E' stata fin qui un'estate intensa quella del Frosinone che dopo la vittoria dello scorso campionato di Serie B ha praticamente smantellato la rosa e iniziato a ricostruirla da zero. I canarini hanno dovuto ricominciare dalle fondamenta ovvero dal tecnico: salutato Fabio Grosso è arrivato Eusebio Di Francesco. Undici fin qui i nuovi acquisti. Sabato ci sarà l'esordio in campionato contro i Campioni d'Italia del Napoli. Quattro anni dopo l'ultima volta, era il 2019, il Frosinone tornerà a giocare nella massima serie del calcio italiano.

Cosa ci hanno detto le amichevoli

Le amichevoli del precampionato hanno raccontato di un Frosinone ancora in campo col 4-3-3 alla costante ricerca del gioco palla a terra. La mano del tecnico si è già intravista, il Frosinone pressa alto e non butta il pallone in fase di costruzione. Da segnalare nell'undici giallazzurro l'impatto avuto da Harroui, il quale fin dalla prima uscita ha messo in mostra tutte le sue qualità e il suo apporto alla fase offensiva con sei gol e diversi assist nelle cinque amichevoli. Non va dimenticato poi Giuseppe Caso, il talento più puro del Frosinone, l'uomo che ha nelle sue qualità la capacità di scardinare le difese avversarie con tecnica, rapidità e velocità. L'attaccante Marvin Cuni, arrivato dal Bayern Monaco è invece per ora indietro, non a livello fisico ma di adattamento al calcio italiano, e non a caso col Cosenza in amichevole e col Pisa in Coppa Italia Di Francesco gli ha preferito Borrelli.

Cosa aspettarsi per l'esordio

Per l'esordio in campionato, salvo clamorosi cambiamenti mister Di Francesco sembra essere intenzionato a schierare l'undici visto contro il Pisa venerdi scorso, almeno in gran parte. I dubbi di formazione riguardano per lo più centrocampo e attacco. In mediana Gelli e Brescianini si giocano una maglia per affiancare Mazzitelli e Harroui, con Garritano pronto dalla panchina. In avanti invece Baez, Borrelli e Caso restano il tridente favorito per una maglia da titolare ma fino alla fine Cuni e Kvernadze proveranno a far cambiare idea a Di Francesco.

FORMAZIONE (4-3-3) Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Borrelli, Caso