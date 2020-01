Tuttosport - ADL vuole l'esterno sinistro: Giuntoli pesca in Grecia

Due centrocampisti in arrivo, forse anche l’esterno sinistro che il presidente De Laurentiis insiste nel voler prendere. Questa la notizia di mercato diffusa dall'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come Cristiano Giuntoli abbia indicato questa figura in Konstantinos Tsimikas, 23enne greco dell’Olympiacos, un profilo giusto per la prospettiva futura.

"Ho la sensazione che l’Olympiacos non sia intenzionato a cederlo", ha spiegato il caposcout Francois Modesto, esperto del ruolo di esterno sinistro, ma il Napoli proverà a spingere per avere l'esterno greco che in patria è considerato calciatore dal grande potenziale.