Tuttosport - Cercasi terzino, spunta un nome nuovo: Giuntoli segue Gagliolo del Parma

Non solo Timothy Castagne nella lista degli obiettivi del Napoli per gennaio. Spunta anche un nome nuovo, inedito, sempre per la sistemare la difesa, specialmente sulle fasce. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, infatti, dal momento che si sarebbe complicata la pista Grimaldo, per la fascia sinistra bisogna tenere in considerazione anche Riccardo Gagliolo, difensore centrale e terzino del Parma che Giuntoli conosce dai tempi di Carpi. Il Napoli non ha problemi a chiudere affari con i ducali e per questo starebbero considerando anche questo nome.