Tuttosport - Entro lunedì una risposta alla Fiorentina per Veretout: già pronte 2 alternative

Definito l’affare Kostas Manolas, il prossimo obiettivo di mercato raggiungibile a breve termine è Jordan Veretout. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla trattativa: “Offrendo alla Fiorentina il cartellino di Marko Rog, il Napoli potrebbe accontentare il centrocampista francese, desideroso di vestire la maglia azzurra. Ma il Napoli dovrà prendere una decisione entro lunedì, poi Veretout prenderà un’altra strada: il Milan è in vantaggio sulla Roma”. Sulle colonne del quotidiano torinese, Raffaele Auriemma spiega che alla Fiorentina piacciono anche Roberto Inglese, Adam Ounas e Nikola Maksimovic (anche se il difensore serbo non è in vendita). Intanto Giuntoli pensa anche alle alternative: “se non andasse in porto l’operazione Veretout, il ds Giuntoli darebbe un’accelerata sull’acquisto di un giovane centrocampista tra Elif Elmas (19) del Fenerbache e Agustín Almendra (19) del Boca Jr. Con una leggera preferenza per il macedone”.