Tuttosport - Frenata per Manolas, la Roma pensa alla cessione di Zaniolo: Juve alla finestra

Il futuro di Nicolò Zaniolo dipende da quello di Kostas Manolas. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport. La Roma deve fare cassa attraverso le cessioni: i giallorossi hanno bisogno di racimolare 40-50 milioni in dieci giorni. A Trigoria stanno facendo di tutto per vendere Kostas Manolas al Napoli, ma stando al quotidiano si registra una frenata sulla trattativa: "il fatto che il presidente azzurro non voglia pagare la clausola rescissoria da 36 milioni potrebbe rallentare i discorsi", si legge sul quotidiano.

PIANO B - Per questo in casa già da qualche giorno hanno iniziato a studiare un piano B: sacrificare Zaniolo. "Una possibilità - scrive Tuttosport - che ha fatto addrizzare le antenne alla Juventus, che segue il talento attualmente all’Europeo Under 21 da diversi mesi. Secondo i ben informati si parla di circa 40 milioni più bonus"