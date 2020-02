Tuttosport - Napoli regina del mercato: 85mln spesi e con Kumbulla e Amrabat potevano essere di più

Il titolo di Regina del mercato d'inverno spetta al Napoli, scrive Raffaele Auriemma sul quotidiano Tuttosport. Il presidente De Laurentiis ha investito 84,5mln di euro per avere subito Dennem, Lobotka e Politano, bloccando per giugno Petagna e Rrahmani. Ed il Napoli avrebbe potuto spendere anche di più - avendo gli accordi per il Verona - se l'agente di Kumbulla avesse accettato e se quello di Amrabat non avesse convinto il suo assistito che Firenze è meglio di Napoli. Il club azzurro ci ha provato anche per il napoletano Tripaldelli, classe 2000 laterale mancino ma il Sassuolo ha respinto l'offerta di diritto di riscatto a 10mln di euro. Come da tradizione, niente accordo con i neroverdi.