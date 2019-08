Tuttosport - Offerta da 55mln dell'Atletico Madrid per Allan, secco 'no' del Napoli

L'Atletico Madrid ha provato a corteggiare Allan senza riuscirci. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il club spagnolo ha offerto 55 milioni per il brasiliano ma De Laurentiis si è opposto, blindando il suo centrocampista. La stessa cosa era successa in inverno con l'assalto del Psg. Allan, a quanto pare, è un giocatore troppo importante, fondamentale per il gioco di Ancelotti.