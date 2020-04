Tuttosport - Per Milik la Juve valuta contropartite per il Napoli: tre gli indiziati

La Juve pronta ad offrire delle contropartite per convincere il Napoli a cedere Arek Milik. È questa la notizia diffusa dall’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come il club bianconero stia valutando quali possibili contropartite girare al Napoli nella trattativa che sta imbastendo per avere il centravanti polacco.

Secondo il quotidiano il nome che potrebbe convincere il Napoli è quello di Federico Bernardeschi ed in quel caso bisognerebbe capire se ci sarebbero eventuali conguagli. Altri nomi che la Vecchia Signora tiene sul banco sono quelli del difensore Daniele Rugani e di Cristian Romero, ora al Genoa, che potrebbe essere ancora più appetibile perché ha ingaggio più basso di Rugani.