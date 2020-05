Tuttosport - Quante contropartite per Milik: Diego Costa, Lucas Moura o Boga offerti dalle big europee

Tutti vogliono Arek Milik, attaccante del Napoli in scadenza di contratto, il cui futuro è un rebus. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il Napoli lo cede solo per una cifra superiore ai 40 milioni di euro ma i club interessati sono pronti a inserire contropartite per far abbassare la parte fissa. Diego Costa è l'idea dell'Atletico Madrid per ottenere uno sconto, il Chelsea ha ipotizzato Boga, il Tottenham Lucas Moura. Anche la Juve, forte sul calciatore, ha chiesto di inserire diverse contropartite come Rugani, Pellegrini o Romeo, ma De Laurentiis ha già risposto: vuole solo monetizzare dalla cessione del suo attaccante.