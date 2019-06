Tuttosport - Torino forte su Verdi, ma non c'è accordo sulla formula: il Napoli vuole cederlo a titolo definitivo

Iniziano ad arrivare le prime offerte per Simone Verdi, in uscita dal Napoli. L'attaccante, classe 1992, piace al Torino, ma non c'è accordo sulla formula. Secondo Tuttosport, i granata propongono prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli proporrà prestito con obbligo di riscatto o cessione a titolo definitivo. Si continua a trattare.