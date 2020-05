Tv Luna - Attesa per l'esito sul secondo tampone: se sono negativi, domani si torna a Castel Volturno

MULTIMEDIA VIDEO - DE LUCA CONTRO SALVINI: "SOVRANISTA CHE NON SA NULLA E VA IN GIRO PER FARSI GUARDARE GLI OCCHIALI NUOVI COLOR PANNOLINO" Un attacco bello e buono, con la solita ironia che lo contraddistingue. Dopo il chiacchiericcio degli ultimi giorni, ecco il Governatore della Campania Un attacco bello e buono, con la solita ironia che lo contraddistingue. Dopo il chiacchiericcio degli ultimi giorni, ecco il Governatore della Campania