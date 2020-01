Tv Luna - Demme è già a Napoli! Ma con la Lazio non sarà disponibile

Diego Demme si prepara ad essere un nuovo giocatore del Napoli, ma non sarà disponibile per sabato pomeriggio. Queste le ultime riportate dal collega di Tv Luna Carlo Alvino: "Diego Demme è a Napoli. Il calciatore è in un noto albergo del lungomare. In attesa di sistemare le pratiche burocratiche (contratto e non solo) sabato non sarà disponibile per la gara con la Lazio".

