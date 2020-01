Tv Luna - Mertens salta l'Inter! Non è possibile recuperarlo

Dries Mertens non ce la fa. Il belga salterà la sfida contro l'Inter. La conferma arriva da Carlo Alvino che sui social scrive: "Mertens ko. Salta la gara con l’Inter. Il belga non sta bene e non è possibile recuperarlo in due giorni anche perché non si è praticamente allenato".

