Udinese, Balzaretti: "Samardzic resta. Mai stato vicino all'addio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky della situazione di Samardzic: "C'era stato inizialmente un avvicinamento. Interessi ne ha tanti il ragazzo ma non ci sono mai state trattative serrate o vicine alla chiusura. Il ragazzo sta rispondendo molto bene, anche stasera è titolare. Sarà un valore aggiunto.

Pafundi? C'è una trattativa col Losanna. Il ragazzo ha avuto tantissime richieste, insieme abbiamo optato per questa scelta di andare all'estero, analizzando pro e contro. Nel mondo globale in cui viviamo non c'è niente di male. Non è definita al 100% ma ci stiamo lavorando".