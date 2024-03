UFFICIALE - Acerbi assolto, la sentenza: "Discriminazione percepita solo dal giocatore offeso"

TuttoNapoli.net

"La sequenza dei fatti in campo è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus)".

È questa la spiegazione che si legge nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, che ha deciso di non sanzionare Acerbi. Continua: "essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale; PQM di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale)".

Decisione che lascia molti dubbi e perplessità, essendo apparsa chiara sin dalle prime immagini di campo la gravità dei fatti con le conseguenti scuse di Acerbi. Per questo si è scatenata la rabbia e l'indignazione dei molti sui social, mentre c'è chi parteggia per il difensore nerazzurro difendendo il "innocente fino a prova contraria".