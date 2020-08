UFFICIALE - Castel di Sangro, il triangolare visibile su Sky in Pay per view: i dettagli

Inizia la stagione del Napoli con i primi impegni amichevoli in Abruzzo. Gli azzurri affronteranno in triangolare l’Aquila e il Castel di Sangro venerdì 28 agosto alle 17.30. Sono state ufficializzate le modalità per i tifosi di assistere alla partita da casa. Il triangolare del Napoli sarà visibile su Sky in Pay per view: l'evento si potrà acquistare col telecomando del box Sky, con la app fai da te o chiamando il numero 199 100 200. Il costo dell’evento è di 5,99 euro.