UFFICIALE - Champions 2023-24, stabiliti i premi: ogni vittoria vale 2,8mln e 9,6 per gli ottavi

Attraverso il portale Calcio e Finanza sono emersi i dettagli sulla distribuzione dei premi.

La UEFA ha ufficializzato i premi che distribuirà ai club che parteciperanno alla prossima edizione della Champions League. Attraverso il portale Calcio e Finanza sono emersi i dettagli sulla distribuzione dei premi.

Ciascuno dei 32 club che si qualifiucheranno per la fase a gironi riceverà 15,64 milioni di euro, suddiviso in un acconto di 14,8 milioni di euro e un saldo di 840.000 euro. Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 2,8 milioni di euro per ogni vittoria e 930.000 euro per pareggio.

I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta riceveranno i seguenti importi:

qualificazione agli ottavi di finale: 9,6 milioni di euro a società;

qualificazione ai quarti di finale: 10,6 milioni di euro a società;

qualificazione alle semifinali: 12,5 milioni di euro a società;

qualificazione alla finale: 15,5 milioni di euro a società;

vittoria in finale: 4,5 milioni.

Tra quota di partenza e bonus prestazioni, chi vince la Champions League può ricevere un massimo di 85,14 milioni di euro.