UFFICIALE - Colpo di scena, Campania zona gialla! Previste restrizioni minime: i dettagli

Colpo di scena: la Campania è zona gialla, ovvero rientra tra le regioni considerate con moderata criticità della trasmissibilità del virus. Dunque, smentite le indiscrezioni delle ultime ore che volevano la Campania zona arancione, il livello intermedio.

MISURE - Come restrizioni, quelle più leggere: coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, scuola a distanza per le superiori, centri commerciali chiusi nei weekend, mezzi di trasporto pieni solo fino al 50% e chiusura di musei, mostre e ovviamente cinema e teatri. Dunque in Campania si potrà circolare tra comuni (non tra province) e si potrà uscire dalla regione. Il consiglio è comunque quello di essere prudenti e ridurre al minimo gli spostamenti solo per motivi di lavoro o salute.