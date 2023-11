UFFICIALE - Da Osimhen e Demme a Meret e Mario Rui: le ultime sugli infortunati

In questo momento il Napoli ha quattro infortunati: Alex Meret, Mario Rui, Diego Demme e Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In questo momento il Napoli ha quattro infortunati: Alex Meret, Mario Rui, Diego Demme e Victor Osimhen. Nessuno dei quattro oggi ha svolto in gruppo l'allenamento congiunto con la Juve Stabia. Le ultime arrivano direttamente dal sito ufficiale del Napoli: "Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Demme ha svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Meret e Mario Rui".