UFFICIALE - Eca, ADL eletto rappresentante nella UEFA Club Competitions Committee, il comunicato

Dopo la conferma di Andrea Agnelli come presidente dell'Eca, ecco che anche il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato eletto ancora nell'organigramma come rappresentante della UEFA Club Competitions Committee: "Si è tenuta questa mattina, presso l’Hotel President Wilson di Ginevra l’elezione del nuovo Board dell’ECA e del CCC. Il Presidente Aurelio De Laurentiis è stato eletto come rappresentante della UEFA Club Competitions Committee, il comitato che si occupa delle competizioni dei club in ambito europeo.

Il numero uno del Napoli, che resterà in carica fino al 2023, ha partecipato alla due giorni di Ginevra in compagnia del Vice Presidente Edoardo De Laurentiis e dell’AD Andrea Chiavelli.

Il Presidente Andrea Agnelli è stato rieletto, in secondo mandato, come Presidente dell'Executive Board dell'Eca", riporta il sito ufficiale della Ssc Napoli.