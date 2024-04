UFFICIALE - Film scudetto, da oggi biglietti in vendita: l'elenco delle sale in Campania

Ad un anno di distanza dalla vittoria del terzo e storico scudetto, dal 4 maggio arriva nelle sale italiane “SARÒ CON TE”

Ad un anno di distanza dalla vittoria del terzo e storico scudetto, dal 4 maggio arriva nelle sale italiane “SARÒ CON TE”, il film evento diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis che celebra la squadra partenopea con una grande festa al cinema per tutti i suoi tifosi.

Biglietti disponibili in prevendita da oggi, dal 10 aprile, una data scelta per omaggiare il numero della maglia di Maradona. “Sarò con te” è prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis ed è distribuito al cinema da Nexo Digital con Radio Italia come Radio Ufficiale.

Di seguito la lista delle sale cinematografiche in Campania.

Anacapri Paradiso

Casalnuovo Di Napoli Magic Vision Multisala

Casoria UCI Cinemas Casoria Napoli

Castellammare Di Stabia Stabia Hall

Lioni NuovoMarcianise UCI Cinepolis

Mercogliano Movieplex

Mondragone Ariston

⁠Napoli Metropolitan

Napoli The Space

Nola The Space

Poggiomarino Eliseo

S. Arpino Lendi

Salerno The Space

Santa Anastasia Metropolitan

Torrecuso TorreVillage

Vico Equense Cinema Aequa