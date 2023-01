UFFICIALE - Gaetano non si è allenato per gastroenterite, salta Inter-Napoli! Il report da Castel Volturno

Seduta di allenamento per il Napoli all'SSCN Konami Training Center.

Fonte: sscnapoli.it

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Seduta di allenamento per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domani a San Siro con Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazione atletica. Successivamente lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto. Gaetano non si è allenato per una gastroenterite e non partirà per Milano.