UFFICIALE - Ghoulam, visita di controllo a Villa Stuart: il recupero prosegue per il meglio

Faouzi Ghoulam è stato visitato in giornata a Villa Stuart dal Professor Mariani e il controllo ha dato esito positivo. Ad annunciarlo è la SSC Napoli tramite un comunicato ufficiale: “Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato in giornata a Villa Stuart dal Professor Mariani per un controllo programmato al ginocchio sinistro. Il recupero prosegue secondo i tempi previsti e il ragazzo continuerà l'iter riabilitativo come da protocollo”.