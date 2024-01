UFFICIALE - Giudice Sportivo, la decisione su Mazzocchi e 10mila euro di multa al Napoli: il motivo

Sono appena arrivate le decisioni del Giudice Sportivo relative al 19esimo turno di campionato

TuttoNapoli.net

Sono appena arrivate le decisioni del Giudice Sportivo relative al 19esimo turno di campionato. Ammenda di 10mila euro al Napoli e 7mila al Torino e un turno di stop per l'espulso Mazzocchi.

Ecco quanto si legge sulla multa al Napoli: "Per avere suoi sostenitori, al 21° ed al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara in due occasioni per complessivi tre minuti".

Multa anche per il Torino, 7mila euro, per questo motivo: "per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, indirizzato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette".