UFFICIALE - I convocati di Garcia per il Braga: out solo Gollini

Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per Braga-Napoli, match che si disputerà domani alle ore 21

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per Braga-Napoli, match che si disputerà domani alle ore 21 e valido per la prima giornata del Gruppo C di Champions League. Il tecnico francese ha l’intero gruppo a disposizione fatta eccezione di Pierluigi Gollini, ancora indisponibile e non presente nell’elenco. Di seguito la lista completa: