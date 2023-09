UFFICIALE - I convocati di Garcia per il Genoa: Politano recuperato, out Gollini!

TuttoNapoli.net

Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per Genoa-Napoli, domani alle ore 20.45 allo Stadio Luigi Ferraris di Marassi per la quarta giornata di Serie A. C'è Politano, rientrato anzitempo dagli impegni con l'Italia per l'elongazione del soleo, praticamente già smaltita. L'unico indisponibile è Gollini. Anche Demme è out.

I CONVOCATI AZZURRI

CONTINI Nikita

IDASIAK Hubert

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

NATAN Bernardo

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

ZIELINSKI Piotr

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio