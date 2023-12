UFFICIALE - I convocati di Mazzarri per la Coppa Italia: out in 4 per infortunio

Mazzarri ha ufficializzato l'elenco dei convocati. Ecco la lista completa della gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quadrupla assenza per infortunio: contro il Frosinone non ci saranno Olivera, Zielinski, Elmas e Anguissa. Mazzarri ha ufficializzato l'elenco dei convocati. Ecco la lista completa della gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma questa sera alle ore 21.

CONTINI Nikita

GOLLINI Pierluigi

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

ZANOLI Alessandro

JUAN JESUS

D’AVINO Luigi

NATAN Bernardo De Souza

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

MARIO RUI

CAJUSTE Jens

DEMME Diego

GAETANO Gianluca

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

RUSSO Lorenzo

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio

OSIMHEN Victor