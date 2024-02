UFFICIALE - I convocati per il Verona: out Zielinski! Prima chiamata per Traorè, tornano due big e non solo

Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per il match di oggi contro l'Hellas Verona. Non è presente nell'elenco Zielinski

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per il match di oggi contro l'Hellas Verona. Non è presente nell'elenco Zielinski, che non si è allenato a causa di un affaticamento muscolare. Prima chiamata per Traorè.

Tornano in lista anche Natan (al rientro dall'infortunio) e Anguissa (eliminato dalla Coppa d'Africa). Si rivedono anche Simeone, Kvaratskhelia e Cajuste dopo il turno di stop per squalifica. Di seguito tutti i convocati.

Portieri: Idisiak, Gollini, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Natan, Ostigaard, Rrahmani.

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Dendoncker, Lindstrom, Lobotka, Traorè.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Ngonge, Politano, Simeone, Raspadori.