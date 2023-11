UFFICIALE - I convocati per la Salernitana: torna Juan Jesus, manca un solo azzurro

Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per Salernitana-Napoli, match in programma domani alle ore 15 allo Stadio Arechi

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per Salernitana-Napoli, match in programma domani alle ore 15 allo Stadio Arechi e valevole per l'undicesima giornata di Serie A. Torna a disposizione Juan Jesus, l'unico assente resta Osimhen. Di seguito l'elenco completo.

I convocati: Meret, Gollini, Contini, Di Lorenzo, D'Avino, Juan Jesus, Olivera, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Lindstrom, Zielinski, Cajuste, Kvaratskhelia, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.