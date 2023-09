UFFICIALE - I tifosi votano Di Lorenzo: è il capitano l'MVP azzurro del mese di agosto

Di Lorenzo nella gara di esordio vinta a Frosinone per 3-1 ha fornito ben due assist vincenti per la doppietta di Osimhen.

Fonte: sscnapoli.it

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo eletto MVP del mese di agosto dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il Capitano come miglior giocatore di questo inizio di stagione.

Di Lorenzo nella gara di esordio vinta a Frosinone per 3-1 ha fornito ben due assist vincenti per la doppietta di Osimhen. E nella seconda giornata contro il Sassuolo allo Stadio Maradona è andato egli stesso a segno siglando il gol del definitivo 2-0. Complimenti Giovanni, MVP di Agosto powered by MSC!