UFFICIALE - Il Napoli agli ottavi di Champions: è la 5ª volta nella storia azzurra!

Il Napoli del neo-tecnico Walter Mazzarri conquista l'accesso agli ottavi di finale di Champions League battendo il Braga al Maradona 2-0.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli di Walter Mazzarri conquista l'accesso agli ottavi di finale di Champions League battendo il Braga al Maradona 2-0. E' la quinta volta assoluta nella storia del club partenopeo che ha centrato gli ottavi nel 2011-12, con lo stesso Mazzarri per poi uscire ai supplementari col Chelsea, nel 2016-17 con Sarri e l'eliminazione dal Real Madrid, nel 2019-20 col subentrato Gattuso e l'uscita contro il Barça ed infine nella scorsa stagione con l'approdo fino ai quarti di finale.

Un risultato importante per il club di Aurelio De Laurentiis, che si conferma tra le migliori 16 d'Europa dopo aver fatto i quarti di finale nella scorsa stagione. Il Napoli dà continuità al suo standard da Champions ed in attesa di scoprire l'avversaria agli ottavi incassa il ricco bonus in chiave ranking e fa scattare anche un altro premio Uefa (9,6mln di euro per gli ottavi, senza considerare diritti Tv ed indotto delle gare degli ottavi).