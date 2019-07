Incredibile notizia resa nota dal Napoli attraverso il proprio sito ufficiale: su disposizione della Prefettura marsigliese e seguente decisione dell'Olympique Marsiglia non sarà posto in vendita nessun biglietto per tifosi azzurri in occasione dell'amichevole Marsiglia-Napoli in programma il 4 agosto all'Orange Velodrome.