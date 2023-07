UFFICIALE - Inizia l'era MSC: lunedì presentazione della maglia scudetto

Con la vittoria del terzo scudetto per tutta la SSC Napoli si apre una Nuova ∃ra

Con la vittoria del terzo scudetto per tutta la SSC Napoli si apre una Nuova ∃ra. È, quindi, con questo spirito che il Napoli ha invitato la stampa il giorno lunedì 10 luglio, alle ore 14.00 presso la nave MSC World Europa. Sarete accolti da un aperitivo di benvenuto, a seguire vi sarà la conferenza stampa per la presentazione della nostra nuova maglia. All’evento sarà presente il Presidente Aurelio De Laurentiis. Tuttonapoli.net, come sempre, seguirà l'evento in tempo reale