UFFICIALE - Juventus punita dopo i cori razzisti: chiusa curva contro il Napoli!

Il Giudice Sportivo si è ufficialmente espresso sui fatti accaduti nei minuti finali di Juventus-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia

© foto di Image Sport

Il Giudice Sportivo si è ufficialmente espresso sui fatti accaduti nei minuti finali di Juventus-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia terminata con il punteggio di 1-1. Chiuso il primo anello della curva sud per un turno per gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku. Il settore dei bianconeri rimarrà quindi chiuso per la prossima gara di Serie A, in programma il 23 aprile contro il Napoli.