UFFICIALE - Lazio-Napoli vietata ai residenti in Campania: prezzi e modalità d'acquisto dei tagliandi

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di oggi 23 febbraio saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Lazio-Napoli in programma domenica 27 febbraio alle ore 20:45.

La vendita sarà libera per tutti da subito (chi non lo avesse già utilizzato, potrà scontare il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket):

Date e orari della vendita:

Dalle ore 16:00 di mercoledi 23 febbraio fino alle ore 18:45 di domenica 27 febbraio.

Per il settore ospiti il prezzo è fissato a 35 euro.

DOPO LE INDICAZIONI RILASCIATE DALL' OSSERVATORIO SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE,

IL PREFETTO DI ROMA HA EMESSO LA SEGUENTE ORDINANZA (a):

- DIVIETO DI VENDITA dei tagliandi ai residenti della Regione Campania, anche se aderenti ai programmi di

fidelizzazione della S.S.C. Napoli.

- Riservare il settore ospiti esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della S.S.C. Napoli che non

siano residenti nella Regione Campania.