UFFICIALE - Lindstrom recuperato per il Monza! Il danese torna in gruppo

Walter Mazzarri dovrà far fronte a tante assenze nel match di venerdì contro il Monza, l'ultima partita di questo 2023.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Mazzarri dovrà far fronte a tante assenze nel match di venerdì contro il Monza, l'ultima partita di questo 2023 storico ma che sta finendo male, molto male. Non ci saranno Osimhen e Politano squalificati, oltre agli infortunati Olivera e Natan. In dubbio invece Lobotka.

Ma il Napoli potrà contare su Jesper Lindstrom. Fino a ieri il giocatore si era allenato a parte a causa della lombalgia, ma oggi è rientrato in gruppo. A riferirlo è il club azzurro nel suo consueto report da Castel Volturno. L'ex Eintracht è dunque da considerare convocabile per dopodomani.