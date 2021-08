UFFICIALE - Luperto lascia di nuovo il Napoli e va all'Empoli: la formula dell'operazione

Arrivederci a Sebastiano Luperto. Forse addio, se sarà riscattato. L'Empoli ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto del diritto alle prestazioni sportive del centrale classe '96. Ecco la nota del club toscano: "Sebastiano Luperto è un difensore italiano nato a Lecce il 6 settembre 1996. Cresce nella scuola calcio Lecce Due per poi arrivare fino al settore giovanile del Lecce, dove esordisce in prima squadra nell’agosto del 2013 in Coppa Italia. Acquistato dal Napoli, viene inizialmente aggregato alla Primavera per poi entrare in pianta stabile a far parte della prima squadra, esordendo prima in A e poi in Europa League. Nell’estate del 2016 passa alla Pro Vercelli, in B, dove conquista la salvezza; la stagione successivo il primo approdo ad Empoli, dove contribuisce con 28 presenze e 2 gol alla promozione degli azzurri in A. Torna a Napoli dove resta due stagioni prima di trasferirsi, lo scorso anno, al Crotone, in A. Ha vestito la maglia delle selezioni giovanili nazionali, arrivando fino all’Under 21 dove conta 5 presenze".