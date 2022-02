UFFICIALE - Napoli-Milan, biglietti in vendita dalle 14: Curve a 15 e 20 euro, tutti i prezzi

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Milan, che si disputerà il 6 marzo 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Milan, che si disputerà il 6 marzo 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 14.00 di venerdì 25 febbraio 2022.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 15,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente.

Alla luce della Determinazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive n° 7 del 23 febbraio 2022, i residenti nella regione Lombardia possono acquistare solo ed esclusivamente il settore ospiti e non i settori ordinari riservati ai tifosi napoletani, fatta eccezione per i residenti in Lombardia possessori di fidelity card SSC Napoli.