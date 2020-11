UFFICIALE - Napoli-Milan, designato Valeri: Irrati al Var

L'AIA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per l’ottava giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 22 novembre. Per il big match Napoli-Milan designato l'arbitro Valeri e Irrati al Var.

Crotone-Lazio Sabato 21/11 ore 15.00

Sacchi

Passeri-Avalos

Iv: Pezzuto

Var: Guida

Avar: Longo

Fiorentina-Benevento ore 12.30

Ghersini

Lombardi-Lanotte

Iv: Piccinini

Var: Di Paolo

Avar: Del Giovane

Inter-Torino ore 15.00

La Penna

Cecconi-Di Vuolo

Iv: Pasqua

Var: Abisso

Avar: Galetto

Juventus-Cagliari Sabato 21/11 ore 20.45

Maresca

Vivenzi-Bresmes

Iv: Dionisi

Var: Mariani

Avar: Valeriani

Napoli-Milan ore 20.45

Valeri

Giallatini-Colarossi

Iv: Doveri

Var: Irrati

Avar: Paganessi

Roma-Parma ore15.00

Manganiello

Baccini-Robilotta M.

Iv: Camplone

Var: Mazzoleni

Avar: Tolfo

Sampdoria-Bologna ore15.00

Marinelli

Rossi L.-Zingarelli

Iv: Fourneau

Var: Massa

Avar: Alassio

Spezia-Atalanta Sabato 21/11 ore 18.00

Rapuano

Scatragli-Grossi

Iv: Amabile

Var: Banti

Avar: Fiorito

Udinese-Genoa ore 18.00

Calvarese

Costanzo-Fiore

Iv: Paterna

Var: Nasca

Avar: Preti

Hellas Verona-Sassuolo ore15.00

Fabbri

Rossi C.-Bercigli

Iv: Aureliano

Var: Pairetto

Avar: Ranghetti