UFFICIALE - Nessun altro positivo dopo Osimhen: niente sorprese nel Napoli all'ultimo giro di tamponi

Victor Osimhen non aveva incontrato il gruppo-squadra prima di effettuare il tampone che ha sancito poi la sua positività, per questo non si temeva più di altre volte l'ultimo giro di test effettuato dagli azzurri (staff medico e tecnico compreso). E, per fortuna, non ci sono state sorprese, come reso noto dalla SSC Napoli tramite il proprio account Twitter: "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra".

