UFFICIALE - Osimhen assente nel primo giorno di Mazzarri: out per l'influenza

© foto di www.imagephotoagency.it

Assente oggi alla seduta di allenamento Victor Osimhen per una sindrome influenzale. Lo scrive il Napoli sul proprio sito ufficiale. L'attaccante del Napoli sta recuperando dall'ultimo infortunio, la speranza è di poterlo rivedere in campo già subito dopo la sosta per la sfida del 25 novembre contro l'Atalanta a Bergamo.