UFFICIALE - Osimhen, Zielinski e Meret recuperati per l'Atalanta! Tutti e tre hanno lavorato in gruppo

Buone notizie da Castel Volturno per Walter Mazzarri. In vista della trasferta di Bergamo, l'allenatore del Napoli potrà contare anche su Alex Meret, Piotr Zielinski e soprattutto Victor Osimhen. Come ha comunicato il club nel suo consueto report da Castel Volturno, tutti e tre i giocatori hanno lavorato in gruppo e sono dunque da considerare disponibili (almeno per la panchina) per il big match con l'Atalanta.

Le parole di Mazzarri su Osimhen

Così si era espresso poco fa Walter Mazzarri sul centravanti nigeriano: "E' un ragazzo stupendo, me lo sono visto arrivare in panchina, è molto solare, è uno generoso e al di là del successo personale gli interessa vincere in campo. Sta rientrando, sono contento, ho visto anche lui poco e sarò più preciso tra un po'".