UFFICIALE - Pallone d'Oro africano 2023, Osimhen e Anguissa tra i 10 finalisti: tutti i candidati

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Come ogni anno, la Confederazione calcistica africana (CAF) organizza il suo Pallone d'Oro. L'evento è denominato "CAF Awards" e la cerimonia si svolgerà l'11 dicembre a Marrakech. Tra i 10 candidati per il titolo principale di Player of the year ci sono anche due calciatori del Napoli: Victor Osimhen e Frank Zambo Anguissa. Di seguito la lista completa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da #TotalEnergiesAFCON (@caf_online)