UFFICIALE - Politano, influenza alle spalle: l'esterno azzurro è già tornato in campo

Nella giornata di ieri Matteo Politano non si era allenato a causa di un attacco influenzale.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di ieri Matteo Politano non si era allenato a causa di un attacco influenzale. Alla ripresa degli allenamenti, dunque, in accordo con la società l'esterno offensivo azzurro non si era presentato. Oggi, però, l'ex Inter è già tornato ad allenarsi.

Ad annunciarlo è il club partenopeo nel consueto report da Castel Volturno. Politano non è ancora tornato in gruppo, ma ha ripreso ad allenarsi, svolgendo un lavoro personalizzato: "Osimhen e Politano hanno svolto allenamento personalizzato in campo", si legge nel report.