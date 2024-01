UFFICIALE - Politano recuperato per il Torino! Le ultime da Castel Volturno

TuttoNapoli.net

Matteo Politano recupera: allenamento in gruppo, questa mattina, e presenza certa col Torino. Ecco il report: "La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha sostenuto lavoro di rapidità e seduta tecnico tattica. Politano ha svolto allenamento completo in gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Gaetano".