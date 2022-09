UFFICIALE - Si ferma Lozano: il Chucky salta l'allenamento per una sindrome influenzale

Defezione in allenamento per il Napoli. Nella seduta odierna Luciano Spalletti non ha potuto contare su Hirving Lozano

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Defezione in allenamento per il Napoli. Nella seduta odierna Luciano Spalletti non ha potuto contare su Hirving Lozano, rimasto a casa a causa di una sindrome influenza. Ad annunciarlo è il club azzurro nel report da Castel Volturno: "Lozano non ha svolto allenamento per una sindrome para influenzale".