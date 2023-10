UFFICIALE - Slitta la Supercoppa italiana, ecco quando la Lega deciderà le nuove date

La Supercoppa italiana, che verrà impegnate Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina, in Arabia Saudita, avrà un cambiamento di data.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Supercoppa italiana, che verrà impegnate Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina, in Arabia Saudita, avrà un cambiamento di data. La final four che inizialmente era stata programmata tra il 4 e l'8 gennaio sarà posticipata, come comunicato dalla Lega Serie A: "La Lega Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle Autoritá sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024, della EA SPORTS FC SUPERCUP. Le nuove date verranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre”.