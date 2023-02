UFFICIALE - Ultime su Raspadori: il report della SSC Napoli

Il Napoli si è allenato questa mattina in vista della gara di venerdì contro il Sassuolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si è allenato questa mattina in vista della gara di venerdì contro il Sassuolo. La squadra, come si legge nel report odierno, si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo ha svolto una serie di partitine a campo ridotto e di seguito circuito di forza. Chiusura con lavoro tecnico tattico. Terapie per Raspadori.