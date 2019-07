ULTIM'ORA - As: James resta al Real, Florentino ha deciso contro il parere di Zidane

Il Real Madrid ha comunicato ad James che non verrà ceduto e resterà in organico. E' quanto riferisce il quotidiano spagnolo As, sottolineando che si tratta di una scelta di Florentino Perez - dopo l'infortunio di Asensio ed il clamoroso ko con l'Atletico - nonostante l'opinione di Zidane di cedere il giocatore. James intanto oggi s'è unito al gruppo, il suo ultimo allenamento risale alla vigilia della finale di Champions con la Juventus quando Zidane lo lasciò in tribuna. L'affare con l'Atletico è tramontato, nonostante la necessità di monetizzare per andare su Pogba, perchè Florentino non intende cederlo ai rivali.