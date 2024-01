ULTIM'ORA - Ecco Ngonge! Il belga ha firmato: manca solo l'annuncio

Nella giornata di ieri l'esterno offensivo belga, che arriverà a titolo definitivo dall'Hellas Verona, ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart.

Il terzo colpo di mercato del Napoli in questa sessione invernale sarà Cyril Ngonge. Nella giornata di ieri l'esterno offensivo belga, che arriverà a titolo definitivo dall'Hellas Verona, ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart. Oggi, invece, come riferito da Sky Sport, il giocatore ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli. Questo è quanto si legge sul sito di Gianluca Di Marzio:

"Nella notte di martedì 16 gennaio, Napoli e Hellas Verona hanno chiuso l'accordo per il classe 2000. Cyril Ngonge si trasferirà in azzurro per 20 milioni più bonus. Sul giocatore si era mossa per prima la Fiorentina, poi si è inserita la società di De Laurentiis. Poi il club viola aveva ripreso i contatti negli ultimi giorni per l'ex Groningen, ma nella notte di martedì il Napoli ha trovato l'accordo con il Verona".